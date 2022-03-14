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الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

قالت البعثة الفرنسية، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع يوم الاثنين، وافقوا على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".

العالم ـ أوروبا

وقالت البعثة الفرنسية على موقع "تويتر": "الممثلون الدائمون، بالتنسيق مع شركاء دوليين، وافقوا على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في العدوان على أوكرانيا، فضلا عن عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي".

وجاء في البيان أن "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها على الفور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

كما ينص البيان على أن "الممثلين الدائمين وافقوا على بيان منظمة التجارة العالمية بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، فيما يتعلق بتعليق بند الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بروسيا وتعليق النظر في ترشيح بيلاروسيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأحد، إن "موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة، وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو".

وأضاف: "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية، والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية، لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".

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