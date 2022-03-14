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شاهد بالفيديو: آخر تطورات المتعلقة بمباحثات فيينا

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

وزير الخارجيةِ الايراني حسين أمير عبد اللهيان سيتوجه الى العاصمةِ الروسيةِ موسكو لبحثِ التطوراتِ المتعلقةِ بمباحثاتِ فيينا.. هذا أعلنه المتحدثُ باسمِ الخارجيةِ الايرانية سعيد خطيب زادة مؤكداً اَنَّ مصالحَ الشعب الإيراني هي التي ستحددُ إطارَ المفاوضاتِ للوصولِ إلى اتفاقٍ نهائي جيد.

العالم - ايران

خطيب زادة اتهم واشنطن بأنها هي المسؤولةُ عن الوضعِ الراهنِ في مفاوضاتِ فيينا ويجبُ أنْ تتخذَ القراراتِ اللازمة، مشيراً إلى اَنَّ توقفَ المفاوضاتِ للاستراحةِ جاءَ بناءً على طلبِ منسقِ اللجنةِ المشتركةِ للاتفاقِ النووي وهو مؤقتٌ ولا يعني وصولَ المفاوضاتِ إلى طريقٍ مسدود.

ان الاوضاع الراهنة في فيينا اليوم هي مرآة للسلوك غير البناء للولايات المتحدة، فالمحادثات تجري للحصول علی ضمان تقيد الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

أمينُ المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أكد في تغريدةٍ على تويتر أنّ طهران باقيةٌ في مفاوضاتِ إلغاءِ الحظر بفيينا حتى تحقيقِ مطالبِها والتوصلِ الى اتفاقٍ جيد مشيراً إلى أن جميعَ أركانِ البلاد تبذلُ قصارى جهدِها للحفاظ على المصالحِ الوطنية والارتقاءِ بها بعيداً عن الأجواء التحريضية في الداخل والخارج.

وكالة بلومبرغ الأمريكية كشفت في تقرير لها أن الكيان الإسرائيلي والإمارات طلبتا من الولايات المتحدة تعزيز منظومات الدفاع الجوي لديهما والتعاون الاستخباري معهما في حال تم التوقيع على الاتفاق النووي مشيرة إلى أن هناك غضباً في 'إسرائيل على الاتفاقة التي يجري بلورتها في فيينا خاصة وأن اسرائيل ليس لديها قدرة على التأثير على بنود الاتفاق النووي الذي يتم النقاش بشأنه في فيينا.

وبخصوص مطالبة روسية بضمانات عدم تعرض تعاونها مع إيران لعقوبات نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لن تتفاوض مع روسيا بشأن هذه العقوبات مشيرين إلى أن واشنطن ستبحث عن صفقة مع إيران بدون روسيا إن لم تتراجع موسكو عن مطالبها باستثناء علاقتها مع طهران.

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