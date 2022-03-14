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وزير الخارجية الايراني لنظيره العماني هاتفيا: تسوية القضايا العالقة المدرجة ضمن خطوطنا الحمراء تعود الى ارادة الجانب الاميركي وعدم تضييع الوقت

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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