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إغراءات أوكرانية لجذب المرتزقة..الجنسية وعقود عمل

إغراءات أوكرانية لجذب المرتزقة..الجنسية وعقود عمل
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني يفين يينين، اليوم الاثنين، أن "المتطوعين للقتال في صفوف أوكرانيا سيكونون مؤهلين للحصول على جنسيتها".

العالم ـ أوروبا

وقال يينين إن "أوكرانيا تشكل فيلقاً دولياً للدفاع الإقليمي يتألف من أجانب يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المعتدين الروس والدفاع عن الأمن العالمي"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "عدد المتطوعين الأجانب آخذ في التصاعد".

وتابع أن "هؤلاء الأشخاص (المرتزقين) سيوقعون عقدًا، وسيحصلون على جواز سفر عسكري يحل محل تصريح إقامتهم. وفي المستقبل، إذا رغب أي من هؤلاء الأجانب في أن يصبح مواطنا أوكرانيا، فإن تشريعاتنا توفر طريقا لذلك"، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن" عن الوكالة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

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