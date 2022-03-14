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ايران: الهجوم الصاروخي على اربيل كان ردا على تحركات الصهاينة

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

ايران لم تستهدف السيادة العراقية، هذه هي خلاصةُ الموقفِ الايراني حيال ردِ حرس الثورة الاسلامية في ايران على هجماتِ المسيراتِ الاسرائيلية المنطلقةِ من اربيل على منطقةِ ماهيداشت غرب ايران.

العالم - ايران

الموقفُ عبر عنه، السفيرُ الايراني في بغداد 'ايرج مسجدي' الذي أكد أنَّ إيران تحترمُ سيادةَ الحكومةِ والشعب العراقيين، مشيراً إلى أنَّ الهجومَ الصاروخي على اربيل لم يستهدفْ السيادةَ العراقية، وانما كان ردا على تحركاتِ الصهاينة وقاعدة التجسسِ التابعة للموساد.

بدورهِ لفتَ المتحدثُ باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الى إنّ طهران حذرتْ العراقَ سابقاً من أنْ تُصبِحَ حدودُه منطلقاً لتهديدِ مصالحِها وأمنِها القومي، مشيراً الى أنّ الكيانَ الاسرائيلي يعملُ ضد إيران انطلاقاً من كردستان العراق.

وقالتْ كتائبُ حزبِ الله العراق إنّ عمليةَ استهدافِ مقرِ الموساد في أربيل جاءتْ رداً على هجماتٍ اسرائيلية طالتْ الداخلَ الإيراني. وأضافتْ الكتائبُ في بيان لها أنّ العمليةَ تُنبِئُ بمرحلةِ صراعٍ من نوعٍ آخر على أرض العراق، مشددةً على ضرورةِ خروجِ القواعدِ العسكرية من البلاد لإبعادِها عن الصراع الدولي والإقليمي.

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