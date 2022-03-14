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مراسل العالم عن إذاعة جيش الكيان الاسرائيلي: عطل أصاب عددا من المواقع الحكومية في "إسرائيل" وهناك اشتباه بتعرضها لهجوم إلكتروني

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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