الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء المقبل

السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء المقبل
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا، أن يوم الأربعاء سيكون آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين، وإعادتهم إلى أرض الوطن.

العالم _ افريقيا

وقالت اللجنة، وفق منشور عبر صفحة السفارة الليبية لدى أوكرانيا على «فيسبوك»، إنها تخلي بهذا الإعلان مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج، جراء رغبة بعض المواطنين في البقاء داخل أوكرانيا، أو الدول المجاورة.

وكانت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا حددت في 25 فبراير الماضي إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.

وتحدد أن ينتقل الليبيون في المدن الأوكرانية الشرقية إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية. وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.

روابط ذات صلة

البرلمان الجزائري يؤكد أن الأوضاع في ليبيا تشكل تهديدا للاستقرار القومي

أمريكا تعلن موقفها تجاه صراع السلطة التنفيذية بين 'باشاغا' و'الدبيبة'!

إنطلاق أولى رحلات 'العمرة'من ليبيا إلى السعودية

ليبيا...حكومة باشاغا تعتبر تكليفها 'قضية سيادية'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... رسائل الهجوم السيبراني الذي استهدف المواقع الحكومية الإسرائيلية؟

ليبيا... محكمة طرابلس تقضي ببراءة وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة

محكمة عسكرية تقضي بسجن رئيس أركان السودان السابق 9 سنوات

السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء المقبل

الحكم بحبس محافظ نينوى الأسبق

شاهد بالفيديو... مراسل العالم: اعلام الاحتلال يعترف بأن الهجوم السايبري يعتبر غير مسبوق