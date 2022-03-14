انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل"

العالم - الاحتلال

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن "المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع"، مشيرةً إلى أن "الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الالكترونية الحكومية".

وتابعت: "ليس معروفاً سبب الخلل في المواقع الحكومية الإسرائيلية في هذه المرحلة".

وسائل اعلام إسرائيلية أكدت أن "رئيس الحكومة بينيت خرج من جلسة الحكومة لفترة زمنية امتدت أكثر من ساعتين.. وفي مكتبه لم يقدموا رد". كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "هجوم سيبراني شلّ مواقع حكومية.. والتقدير أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه".

وتعليقاً على ذلك، قالت وسائل اعلام عربية إن مواقع الإدارات الحكومية الإسرائيلية مشلولة ويبدو أنها تعرضت لهجوم سيبراني".

وتابعت وسائل اعلام عربية: "اعترف مصدر في الإمن السيبراني الإسرائيلي أن عدة مواقع لوزارات حكومية بينها رئاسة الوزراء والقضاء والداخلية والصحة والتجارة قد انهارت وتعطلت وأن الامر قيد التحقيق".

هأرتص: الهجوم السيبراني هو بمثابة أكبر هجوم على البنى التحتية بـ"إسرائيل"

وأوضحت صحيفة هأرتس العبرية، أن هناك اشتباه بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني "سايبر"، لافتة إلى أن من بين المواقع التي لا تعمل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة القضاء ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء.

وبينت أن الهجوم السيبراني هو بمثابة أكبر هجوم الكتروني على البنى التحتية في "إسرائيل".

الاعلان رسميا عن رفع حالة التاهب القصوى في صفوف جيش الاحتلال

هذا وقال مراسل العالم فارس الصرفندي انه تم الاعلان رسميا عن رفع حالة التاهب القصوى في صفوف جيش الكيان الاسرائيلي. مشيرا الى انه قبل تعرض المواقع الاسرائيلية الى هجوم سيبراني كان رئيس الحكومة نفتالي بينت يتحدث مع الرئيس الروسي.

وأضاف مراسلنا ان كيان الاحتلال يتوقع ان يكون مصدر الهجوم السيبراني من قبل ايران.

واكد مراسل العالم ان سلطات الاحتلال تعلن تشكيل لجنة لتقدير حجم الاضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني الواسع.

وأضاف الاعلام العبري يعترف بأن هجمة السايبر تعتبر غير مسبوقة من حيث الحجم.

مسؤول أمني بالكيان الاسرائيلي: الهجوم الالكتروني هو أكبر هجوم سايبري

من جهته قال مسؤول أمني بالكيان الاسرائيلي ان الهجوم الالكتروني أكبر هجوم سايبري تم تنفيذه ضد "إسرائيل" وتشير التقديرات إلى أن دولة أو منظمة كبيرة تقف وراءه.

الى ذلك قالت مصادر في الكيان الاسرائيلي ان موقع الموساد خارج الخدمة نتيجة هجوم سيبراني "ايراني" واسع على حد تعبيرها.