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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مراسل العالم: الاعلام العبري يعترف بأن هجمة السايبر تعتبر غير مسبوقة من حيث الحجم
مصدر عسكري في الكيان الاسرائيلي: هذا الهجوم السيبراني يشكل اكبر هجوم على البنى التحتية في "اسرائيل"
مراسل العالم: جيش الاحتلال يقول نخشى ان يكون هناك تعطل في مواقع استراتيجية
جيش الكيان الاسرائيلي: مواقع حكومية هامة تعرضت لهجوم سيبراني مكثف ونحاول السيطرة على الوضع
إذاعة جيش الكيان الاسرائيلي: هناك مواقع حكومية تعرضت لعطل من بينها وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء
مراسل العالم: تم الاعلان رسميا عن رفع حالة التاهب القصوى في صفوف جيش الكيان الاسرائيلي
مراسل العالم: قبل تعرض المواقع الاسرائيلية الى هجوم سيبراني كان رئيس الحكومة نفتالي بينت يتحدث مع الرئيس الروسي
مراسل العالم: كيان الاحتلال يتوقع ان يكون مصدر الهجوم السيبراني من قبل ايران
جيش الكيان الاسرائيلي: اننا نتعرض لهجوم سيبراني مكثف ادى الى تعطل مواقع هامة في "الدولة " ونحاول السيطرة على الوضع
الجيش الاسرائيلي: اننا نتعرض لهجوم سيبراني مكثف ادى الى تعطل مواقع هامة في "الدولة " ونحاول السيطرة على الوضع
مراسل العالم: جيش الاحتلال يقول نخشى ان يكون هناك تعطل في مواقع استراتيجية
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش
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