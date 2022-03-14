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هل من يقف وراء الهجوم السيبراني الغير المسبوق قراصنة إيرانيون؟

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أوضح العميد المتقاعد الدكتور حسين كنعاني مقدم الخبير العسكري والاستراتيجي أنه فيما يخص الحرب السيبرانية الجميع يعلم أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها طاقة وامكانية تقنية متميزة في هذا المجال وفيما يخص الدفاع السيبراني وفي حالة الهجوم والدفاع وفي حالة العمل بتلك التقنيات.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة الكيان الاسرائيلي يعلن تعرض مواقع حكومية هامة لهجوم سيبراني مكثف أشار كنعاني الى أن الضربة التي وجهت لمواقع الكيان الاسرائيلي كانت واسعة وقد اخلت بالانظمة الالكترونية وان الكل يعلم بأن ايران لديها طاقة وامكانية تقنية متميزة في المجال السيبراني.

ونوه كنعاني الى ان ايران لديها القدرة في التسلل الى مواقع الكيان الاسرائيلي.

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل" و أن "المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع"، مشيرةً إلى أن "الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الالكترونية الحكومية" وانه "ليس معروفاً سبب الخلل في المواقع الحكومية الإسرائيلية في هذه المرحلة".

وأكدت وسائل اعلام إسرائيلية أن "رئيس الحكومة بينيت خرج من جلسة الحكومة لفترة زمنية امتدت أكثر من ساعتين.. وفي مكتبه لم يقدموا رد". كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "هجوم سيبراني شلّ مواقع حكومية.. والتقدير أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه".

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً عن المؤسسة الأمنية والعسكرية أن "هجوم سايبر نفّذ ضد مواقع حكومية. وقد أعلنت حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي (أمن السايبر)".

كما أكد مصدر أمني إسرائيلي لوسائل الإعلام أن "الأمر يتعلق بهجوم سايبر هو الأكبر الذي تتعرض له البنية التحتية الإسرائيلية" واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أيضاً أنه في "أعقاب هجوم السايبر الاستثنائي جيش الكيان الإسرائيلي دخل إلى الصورة".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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