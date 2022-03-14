خبير سياسي: ما يجري هو حرب عقول لا تقل عن اهمية الحروب العسكرية

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة الكيان الاسرائيلي يعلن تعرض مواقع حكومية هامة لهجوم سيبراني مكثف أشار أمهز الى أن الاسرائيلي كان يعتقد انه هو المتفوق لكنه الان تبين عكس ذلك وان كيان الاحتلال اصبح يدرك ان ايران تتمتع بقدرات هائلة.

وأضاف أمهز ان حرس الثورة اعلن قبل قليل تفكيك خلية مرتبطة باسرائيل كانت تنوي التخريب في موقع فوردو النووي وانه عندما تتعرض ايران لحروب مختلفة وتكون صامدة بهذه القوة هذا يعني انها تمتلك قدرات هائلة جدا.

واعتبر أمهز ان هناك مخاوف اسرائيلية حقيقية جدا من القدرات الايرانية ومحور المقاومة و حسب المعلومات الهجوم السيبراني غير مسبوق وواسع النطاق والاحتلال مازال يتكتم على حجمه

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل"، وأن "المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع"، مشيرةً إلى أن "الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الالكترونية الحكومية" وانه ليس معروفاً سبب الخلل في المواقع الحكومية الإسرائيلية في هذه المرحلة".

أكدت وسائل الاعلام أن "رئيس الحكومة بينيت خرج من جلسة الحكومة لفترة زمنية امتدت أكثر من ساعتين.. وفي مكتبه لم يقدموا رد". كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "هجوم سيبراني شلّ مواقع حكومية.. والتقدير أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه".

وتعليقاً على ذلك، قالت وسائل اعلام عربية إن مواقع الإدارات الحكومية الإسرائيلية مشلولة ويبدو أنها تعرضت لهجوم سيبراني وانه"اعترف مصدر في الإمن السيبراني الإسرائيلي أن عدة مواقع لوزارات حكومية بينها رئاسة الوزراء والقضاء والداخلية والصحة والتجارة قد انهارت وتعطلت وأن الامر قيد التحقيق".

يذكر انه أفاد مسؤول أمني بالكيان الاسرائيلي:الهجوم الالكتروني أكبر هجوم سايبر يتم تنفيذه ضد "إسرائيل" وتشير التقديرات إلى أن دولة أو منظمة كبيرة تقف وراءه.

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