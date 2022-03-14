واشنطن: المباحثات الأمريكية الصينية حول العملية الروسية كانت جوهرية

العالم-الامريكيتان

وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، شددا خلال اللقاء "على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين".

وأشارت واشنطن أن الصين لديها علاقات متميزة مع روسيا يمكن أن تساعد في إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وجاء ذلك في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن ضغوطها على بكين لتغيير موقفها تجاه العملية العسكرية الروسية.

وحذر ساليفان الصين مؤخرا من أي "محاولات لدعم الاقتصاد الروسي والتقليل من تداعيات العقوبات الغربية" المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف أن مثل هذه المحاولات ستكون لها "عواقب" على الصين، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على بكين.