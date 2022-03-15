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وزير الدفاع التونسي يبحث التعاون العسكري مع إيطاليا

وزير الدفاع التونسي يبحث التعاون العسكري مع إيطاليا
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش أن إيطاليا تعد من أهم شركاء تونس بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين البلدين الصديقين ومواجهتهما للتحديات الأمنية نفسها، مشيرا إلى تفاعلها مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.

العالم - تونس


جاء ذلك خلال لقائه مع سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا، على هامش انعقاد اللجنة العسكرية التونسية الإيطالية المشتركة بتونس في دورتها الثالثة والعشرين.

وثمن مميش في بيان لوزارة الدفاع التونسية دعم إيطاليا لتونس في المجالين العسكري والتنموي واعتزامها المشاركة في إنجاز مركز التأهيل المهني للغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس من خلال توفير التجهيزات وتأهيل المتدربين.

وفي السياق، عبر السفير الإيطالي عن ارتياحه للتعاون المتميز في المجالين العسكري والتنموي، موضحا استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود المبذولة من أجل تطوير قدرات الجيش التونسي ودوره التنموي.

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