رضائي: ايران تمتلك خبرات كثيرة في إحباط الحظر الأمريكي الجائر

العالم - ايران

وفي ندوة عقدت يوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية بحضور المدراء العامين لوزارة الخارجية ووزير خارجية ايران الأسبق منوجهر متكي، لمناقشة الابعاد و التداعيات غیر الانسانية للحظر الأمريكي الجائر وغير القانوني المفروض على شعوب بعض الدول، اشار رضائي الى ان الحظر الذي تفرضه اميركا يستهدف اقتصادات الدول والضغط على الشعوب وتحطيم المقاومة الشعبية التي ترفض السياسات الاحادية الأمريكية، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية تمتلك خبرات كثيرة في إحباط ومواجهة هذا الحظر الاحادي والجائر.

واعتبر ان الانسحاب الأمريكي غير القانوني من الاتفاق النووي افضل دليل على النزعة الاستكبارية لدى امريكا، كما أن كيفية تعامل اميركا في مفاوضات فيينا تكشف عن ان هذا البلد المتكبر يريد فقط من ايران ان تلتزم عمليا بالاتفاق النووي ولا يرى نفسه ملزما بالتعهدات التي قبلتها ووقعت عليها الحكومة الأمريكية السابقة.