عبداللهيان يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

العالم - ايران

وتباحث الجانبان حول الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي المقرر عقده في اسلام آباد وقضايا فلسطين واليمن وافغانستان وازمة اوكرانيا فضلا عن العلاقات الثنائية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي وجّه وزير الخارجية الباكستاني الدعوة لنظيره الايراني للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في اسلام آباد وكذلك الذكرى السبعين لليوم الوطني لدولة باكستان.

واعتبر القضية الفلسطينية بانها كانت المصدر لتاسيس منظمة التعاون الاسلامي، واصفا المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد بانها مهمة واساسية.

واكد وزير الخارجية الباكستاني اهمية وحدة الدول الاسلامية وقال: ان باكستان سوف لن تالو جهدا في هذا المسار ودعم فلسطين.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الايراني الحكومة والشعب الباكستاني لمناسبة اليوم الوطني لباكستان وشكر نظيره للدعوة التي تلقاها منه وقال: ان وجود مسودة قرارات حول موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وكذلك مسودة قرار ضد اليمن من قبل بعض الدول، لا يتناسق مع المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية حول وحدة الامة الاسلامية.