روسيا تسيطر على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية

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وأضاف، "في الوقت الحالي، يسيطر الجنود الروس إلى جانب حراس أوكرانيين وموظفي المحطة على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية".

وأضاف، "تعمل المحطات بشكل طبيعي، وتظل الخلفية الإشعاعية طبيعية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد بولشوك، "تهدف الجهود الرئيسية الآن إلى منع الاستفزازات ضد منشآت البنية التحتية الحيوية من قبل القوات القومية الأوكرانية".

ولفت إلى أنه "بعد استفزازهم (القوميين الأوكرانيين) المعروف ليلة 3-4 مارس/آذار الجاري في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، تعد هذه القضية وثيقة الصلة بشكل خاص".