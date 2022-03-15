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روسيا تسيطر على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية

روسيا تسيطر على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الثلاثاء، إن الجنود الروس يسيطرون على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية مع حراس أوكرانيين وموظفي المحطة.

العالم - روسيا

وأضاف، "في الوقت الحالي، يسيطر الجنود الروس إلى جانب حراس أوكرانيين وموظفي المحطة على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية".

وأضاف، "تعمل المحطات بشكل طبيعي، وتظل الخلفية الإشعاعية طبيعية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد بولشوك، "تهدف الجهود الرئيسية الآن إلى منع الاستفزازات ضد منشآت البنية التحتية الحيوية من قبل القوات القومية الأوكرانية".

ولفت إلى أنه "بعد استفزازهم (القوميين الأوكرانيين) المعروف ليلة 3-4 مارس/آذار الجاري في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، تعد هذه القضية وثيقة الصلة بشكل خاص".

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