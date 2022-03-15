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رئيس البنك الدولي : للعقوبات الروسية تأثير على الناتج الاقتصادي العالمي

رئيس البنك الدولي : للعقوبات الروسية تأثير على الناتج الاقتصادي العالمي
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

حذّر رئيس ​البنك الدولي​ ​ديفيد مالباس​ الناس والشركات من اكتناز الغذاء و​البنزين​ على الرغم من الارتفاع الحاد في ​الأسعار​ الذي أثارته العملية العسكرية الروسية في ​أوكرانيا​ و​عقوبات​ واسعة فُرضت على ​روسيا​.

العالم - روسيا

وأبلغ مالباس منتدى افتراضيا استضافته ​صحيفة واشنطن بوست​ أن العقوبات سيكون لها تأثير على الناتج الاقتصادي العالمي أكبر من الحرب نفسها، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تنهي الأزمة التعافي العالمي أو أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولفت إلى أنه يتوقع استجابة قوية من المنتجين حول العالم لزيادة الإمدادات عند الحاجة، ولا يرى حاجة لأن يعمد الناس إلى تخزين كميات إضافية في مطابخهم أو مطاعمهم.

وأبدى مالباس توقعه زيادات كبيرة في المعروض من ​الطاقة​ من خارج روسيا والمعروض من الغذاء من خارج روسيا وأوكرانيا بما يخفف تأثير الزيادات الحادة في الأسعار التي أثارتها الحرب ويساعد في استمرار التعافي.

وأضاف أن إمدادات الطاقة ربما يجري زيادتها بخطى أسرع من إمدادات الغذاء بالنظر إلى أن التعديلات الزراعية تستغرق في العادة حوالي عام.

واعتبر أن روسيا تواجه قرارات صعبة بشأن خدمة ديونها وسط عقوبات غربية ساحقة جمدت أصولها من النقد الأجنبي.

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