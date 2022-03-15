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الليلة.. العراق على موعد مع درجات حرارة صفرية

الليلة.. العراق على موعد مع درجات حرارة صفرية
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

تشير توقعات الطقس الى دخول الكتلة الهوائية الباردة الى أجواء العراق اعتباراً من ليلة اليوم الثلاثاء.

العالم-العراق

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"هطول خفيف للأمطار او قطرات متوقع اليوم يشمل مناطق متفرقة من مدن اقليم كردستان وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك والانبار هذا اليوم".

وأشار الى "استمرار الهطول الثلجي على المرتفعات الجبلية".

وأضاف عطية "اعتبارا من هذه الليلة تندفع كتلة باردة تسبب انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة وستكون مدن الشمال والغربية والوسطى هي الأكثر تأثراً بهذه الموجة التي ستشمل كافة المدن بالتأكيد خصوصا درجة الحرارة المحسوسة خلال الصباح".

ولفت الى ان "توقعات درجة الحرارة لبعض المدن في فجر الخميس ستكون في بغداد 1 مْ، وفي السليمانية 3 درجات تحت الصفر وفي البصرة 5 درجات مئوية، وفي الرمادي درجتين وكربلاء 5 مْ وفي الموصل 1 درجة مئوية".

وقال عطية :"متوقع ان تستمر الموجة لغاية مساء الجمعة، مع نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية المثير للغبار في وسط وجنوب البلاد".

وكانت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعت أمس بدء موجة باردة في البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

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