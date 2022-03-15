أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022

جمهوري اسلامي ..

أجواء إدانة واسعة النطاق للإعدامات الجماعية الأخيرة في السعودية

كيهان ..

صفعات الحرس القوية ستستمر .. هناك مواقع ومقار "إسرائيلية" أخرى في القائمة

ايران ..

فصائل المقاومة العراقية والفلسطينية تعلن دعمها لضربة الحرس الصاروخية مقر الموساد

قدس ..

ضربة الحرس الصاروخية مقر الموساد بأربيل , إنتقال من الدفاع الى إستراتيجية الردع

جام جم ..

مفاوضات فيينا بين المماطلات والعقبات الأمريكية والمشاورات في موسكو

اطلاعات ..

سيتم إجراء الجولة الأخيرة لإبرام إتفاق نهائي جيد في مفاوضات فيينا

مردم سالاري ..

هل العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة إثر إتساع دائرة الحرب في أوكرانيا ؟

ابتكار ..

ماذا تريد أمريكا حقا,وقف الحرب بأوكرانيا أم تأجيج نيرانها؟

ابرار ..

وزارة الخارجية تدين جريمة الإعدام الجماعي بالسعودية .. إنتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية

سياست روز ..

تنيسق بين طهران وموسكو مقابل الحرب النفسية الأمريكية في مفاوضات فيينا

رسالت ..

مصرع وإصابة خمسمائة مرتزق للتحالف السعودي في المعارك الدائرة بمحافظة حجة اليمنية

آفتاب يزد ..

الصين تحذر كل من يدعم القدرات العسكرية لتايوان بمواجهة تبعات خطيرة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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سياست روز ..

وصفت كل من روسيا واوكرانيا الجولة (الرابعة من مفاوضاتهما بالايجابية) وذلك في الوقت الذي تتاجج فيه نيران الحرب بشكل اكثر خطورة باوكرانيا . ان كل الاطراف المعنية بشكل مباشر او غير مباشر بالازمة الاوكرانية تتحدث عن ضرورة ايجاد حل دبلوماسي لهذه الازمة لتفادي ما هو اخطر مما حدث الى حد الان , ولكن .. ( يبدو واضحا أن هناك تحديات وعقبات خطيرة تحول دون حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا وأبرزها الرياء الغربي ) فالقوى الغربية تبدي عزمها على عدم الانزلاق في الحرب الاوكرانية لتفادي وقوع حرب عالمية لكنها تتصرف بشكل يصب الزيت على نيران هذه الحرب بارسال شحنات السلاح لاوكرانيا وبتصعيد الاجواء على روسيا بفرض عقوبات خانقة عليها الامر الذي يحول دون ايجاد ارضيات مناسبة لطرح حلول معقولة للازمة الاوكرانية . كما ان الوسطاء لحل هذه الازمة هم طرف غير مباشر فيها الامر الذي يجعل من الصعب الرهان على نجاح وساطات كهذه, وهذا ما يحث اليوم بشأن الوساطات لفرنسية والالمانية .

قدس ..

كتبت صحيفة قدس عن الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات الحرس لمركز للمخابرات الصهيونية بأربيل في مقالها (رسائل الضربة الإيرانية لمقر الموساد ).. ان الضربة الصاروخية الايرانية لاحد مراكز ومواقع الموساد بمحافظة اربيل بكردستان العراق , تحمل رسائل واضحة لكل بلدان المنطقة من مغبة فسح المجال للنشاطات الارهابية الصهيونية في اراضيها ضد ايران . ( إن الضربة الصاروخية الإيرانية رسالة إنذار للكيان الصهيوني من إن الرد الإيراني سيأتي سريعا على أي عدوان يشنه ) وهو رد تقرر ايران حجمه ومكانه طبقا لاستراتيجياتها .

ان ما حدث على صعيد هذه الضربة الصاروخية ينبغي ان يساهم في ايصال المسؤولين باقليم كردستان العراق الى قناعة بشأن مدى خطورة فسح المجال للكيان الصهيوني ولاية قوى وجهات معادية لايران في ممارسة نشاطات جاسوسية وتخريبية ضد بلادنا انطلاقا من الاقليم . ان ايران انتقلت عمليا من استراتيجية الدفاع المحظ الى الردع الاستراتيجي الدفاعي . .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( جريمة بن سلمان ونفاق القوى الدولية ) .. السعودية اعلنت عن تنفيذ احكام اعدام بحق واحد وثمانين شخص دفعة واحد خلال يوم. وبالطبع جمعت السلطات السعودية كعادتها اشخاصا مدانين بقضايا ارهاب وجرائم جنائية مع اخرين من سجناء الرأي والمعارضين السياسيين . ( إن النظام السعودي تعمد كعادته خلط الأوراق عبر إعدام مدانين بقضايا إرهاب وجرائم جنائية مع مدانين بقضايا سياسية ) وذلك للتعتيم على واقع خنقه للحريات ولاستخدامه لابشع الاساليب ضد المعارضة السياسية السلمية وخاصة المعارضة في مناطق شرق السعودية حيث الاغلبية السكانية من الشيعة .

وفي كل الاحوال عكس صمت ولامبالاة القوى الدولية از هذه الجريمة السعودية الوحشية واقع وضع هذه القوى الاولوية لمصالحها واطماعها بالنفط السعودي وبثروات هذا البلد , كما ان عدم اتخاذ المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان لمواقف صريحة بادانة هذه الجريمة الوحشية يكشف بدوره عن خضوعها لنفوذ هذه القوى الدولية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن الحرب الاوكرانية في مقالها ( حرب بين بايدن وبوتين ).. يعكس مسار ووتيرة تطورات ومستجدات الحرب الاوكرانية بشقيها الميداني وذلك الذي يرتبط بالعقوبات الغربية على روسيا , واقع ان هذه الحرب قد تحولت عمليا الى صراع ارادات بين الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين . ( أمريكا بايدن توسع عقوباتها والعقوبات الغربية بشكل عام على روسيا والأخيرة ترد ميدانيا بعزم أكبر بأوكرانيا) وهناك من يعتقد بأن الحرب الاوكرانية ستترك بصمات سلبية عميقة على المستقبل السياسي لبايدن وبوتين وبغض النظر عما ستتمخض عنه من نتائج وفيما ستجد طريقها للحل دبلوماسيا او عبر الحسم العسكري . وبطبيعة الحال ستترك هذه الحرب ومواقف وسياسات امريكا وحلف الناتو تبعات خطيرة على الاجواء والاوضاع السياسية والاجتماعية في القارة الاوروبية حتى في حالة عدم توسعها وعدم تحولها الى حرب باوروبا او حرب عالمية.

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد عن الازمة الاوكرانية بدورها في مقالها (أمريكا تريد إيقاف الحرب الأوكرانية أم تأجيجها ؟).. العالم يأمل في جهود الوساطة الالمانية والفرنسية وفي امكانية دخول الصين ايضا لهذه الجهود لوقف الحرب باوكرانيا , كما يتابع المفاوضات الروسية الاوكرانية عسى ولعل, ولكن يبدو ان امريكا في عالم اخر تماما . ( إن أمريكا منهمكة بإرسال المزيد من السلاح لأوكرانيا في موقف سيدفع موسكو للتركيز على الحسم العسكري ) فمثل هذا الموقف الامريكي سيجعل الجانب الاوكراني اكثر تصلبا في المفاوضات مع روسيا في رهان على دعم امريكي غربي اكبر وكل ذلك سيقلل من فرص التوصل لحل دبلوماسي للازمة الاوكرانية .

ولعل هذا ما تريده واشنطن بالضبط من وراء انتهاجها لمثل هذه السياسة . ان امريكا لا يهمها مصير الشعب الاوكراني قدرما يهمها تحقيق هدف اضعاف روسيا بالمستنقع الاوكراني وبتحقيق هدف دفع الدول الاوروبية للمزيد من التبعية لواشنطن تحت تاثير مخاوف توسع الحرب الاوكرانية .