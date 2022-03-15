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وفد برلماني عراقي برئاسة الزاملي يصل إلى أربيل

وفد برلماني عراقي برئاسة الزاملي يصل إلى أربيل
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

وصل وفد نيابي عراقي، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي إلى محافظة أربيل.

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان، أن " النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وصل الى محافظة اربيل على رأس وفد نيابي يتمثل بنائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله وعدد من النواب".

واشار البيان الى أن "الوفد سيناقش عدداً من القضايا المهمة وابرزها حادثة استهداف أربيل".

يذكر أن حرس الثورة الإسلامية أعلن الأحد أنه استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل بصواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.

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وفد برلماني عراقي برئاسة الزاملي يصل إلى أربيل

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