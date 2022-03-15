الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا ويصيب العشرات بالغاز

العالم - فلسطين

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 8 شبان بينهم أسرى محررون، وأصابت العشرات من المواطنين بالغاز السام والمدمع، وداهمت عدة منازل، وألحقت اضرارا بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: يوسف مشارقة، ومجدي عمارنة، وأيوب يعقوب انفيعات، ومحمد عطاطرة، ومجد أحمد بعجاوي، ومحمد ميتاني.

كما اعتقلت المواطنين خالد صبحي عطاطرة، وناصر خالد صبحي عطاطرة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتهما، عرف من أصحابها: الأسير المحرر عبد الكريم أبو بكر، والأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر الذي تسلم بلاغا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، وبرهان جمال أبو بكر، ويوسف فوزي أبو بكر، وخالد صبحي عطاطرة، وثائر فتحي ميتاني، ومناضل انفيعات.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة فجرا، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: فالح عمران، ومؤمن فالح، وصهيب بلاسمة، ومصعب شتية، ومحمود أمين عواد، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الجليل جبارين (32 عاما) من رام التحتا، ومحمد فقها (33 عاما) من بلدة بتونيا، وتامر حجوج (23 عاما) من حي بطن الهوا، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وسام عطا لطيفة، ومحمد حسن أبو لطيفة، خلال اقتحامها المخيم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل بالمحافظة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامي عيسى عصافرة (39 عاما) من بلدة بيت كاحل، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي السياق، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل وعاثت بمحتوياتها في قريتي العلقة والهجرة جنوب غرب الخليل، عرف من اصحابها المواطن اسحاق أبو هشهش، والاسير المحرر عايد دودين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم، شابا من قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نضال طه طقاطقة (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.