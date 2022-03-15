الحرب في اوکرانيا العنصرية الغربية تستغل الطفولة

العالم - انقلاب الصورة

وقد بدأ الاعلام الغربي التطرق للطفولة في الحرب الاوكرانية وكأن الطفل الاوكراني، الطفل الوحيد في العالم الذي يعاني مآسي الحرب.

ونشرت قناة سي ان ان الاميركية تقريراً عن أطفال اوكرانيين من خاركيف ومحيطها وأطفال في طوابير الركوب الی القطار.

لااعتراض في المبدأ علی محاولة الاعلام تسليط الضوء علی الطفولة المعذبة ومحاولة انقاذ الطفولة؛ لكن لماذا التمييز في الطفولة ولماذا هذا الانتقاء في المشاهد التي لها علاقة بالطفولة وهل الطفل الاوكراني غير الطفل الفلسطيني، او العراقي، او السوري، او اليمني، او الافغاني؟ فلماذا لم تخصص سي ان ان وفوكس نيوز وغيرها من قنوات اميركية وقتاً للدفاع عن الطفولة في هذه الدول؟

هذا وقد انتشرت بالامس القريب مشاهد لاطفال فلسطينيين يتعرضون للتعذيب والمعاملة من الجنود الصهاينة، لكن الاعلام الغربي تغاضی عن هذه المشاهد.

أحد عشر ألف طفل اعتقل منذ عام 2000، سنوياً تعتقل "اسرائيل" نحو 700 طفل، فالتعدي علی الطفولة الفلسطينية ممارسة اسرائيلية يومية وما خفي في السجون أشد وادهی من ضرب وشتائم واهمال طبي.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6087688