سلالة "دلتاكرون" تخترق کیان الاحتلال

العالم - الاحتلال

وقالت قناة "كان" العبرية، إن الحديث يدور عن عدد من الأشخاص القادمين من أوروبا وتم إجراء تحليلات تسلسل الجينوم لهم.

وتم اكتشاف السلالة "دلتاكرون" منذ نحو شهرين في أوروبا ولم تنتشر أو تصبح مهيمنة. ومع ذلك، لا تزال خصائصها قيد الدراسة في العالم.

المقلق بالنسبة لـ"إسرائيل" في الوقت الحالي هو انتشار متحور BA2، الذي يوجد في 50 إلى 60 في المئة من المرضى.

وتسود المخاوف من أن الذين لم يتم تطعيمهم أو أولئك الذين تتلاشى مناعتهم بسبب مرور بضعة أشهر على آخر جرعة تلقوها، سوف يصابون بهذه السلالة.