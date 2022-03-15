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بحرية حرس الثورة الإسلامية تتسلم معدات دفاعية اختصاصية + صور

بحرية حرس الثورة الإسلامية تتسلم معدات دفاعية اختصاصية + صور
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.

العالم - ايران

واقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية بقدرات وميزات تشغيلية جديدة، بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد البحرية في حرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري ومجموعة من كبار قادة القوات المسلحة.

تعد الإستدامة والثبات، وزيادة السرعة إلى 95 عقدة، وكذلك القدرة على حمل الصواريخ وإطلاقها، من السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات الاستطلاع العائمة التابعة لحرس الثورة.

تحسين مدى الصواريخ وقدرتها على المناورة، وتجنب الحرب الإلكترونية وزيادة قوة الانفجار والتدمير مقارنة بالمنظومات السابقة، هي أيضاً من سمات منظومات الصواريخ الجديدة التي سلمت إلى بحرية حرس الثورة.

وفي المرحلة الثامنة من تسليم معدات دفاعية اختصاصية إلى البحرية التابع لحرس الثورة، تم لأول مرة تسليم غاطسات ذكية إلى الوحدة القتالية، وهو ما يمثل بداية فصل جديد للقدرة العسكرية في المهام.

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