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الاحتلال يفرض عقوبات جديدة على الأسرى

الاحتلال يفرض عقوبات جديدة على الأسرى
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون.

العالم - الاحتلال

وأوضحت الهيئة أن من بين العقوبات المفروضة، مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تم مصادرتها لدواعي أمنية، كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار.

وأشارت إلى قيام إدارة السجون بحرمان الأسرى أيضاً من عدة أصناف من الخضار والفواكة وصادرتها من الأقسام.

وأكدت الهيئة في بيانها ونقلاً عن لسان الأسرى داخل السجون، "بأنه بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 من آذار الجاري، وذلك لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال".

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