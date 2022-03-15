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هذا ما قاله عبداللهيان لدى وصوله إلى موسكو

هذا ما قاله عبداللهيان لدى وصوله إلى موسكو
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.

العالم - ايران

ولدى وصوله إلى موسكو قال أمير عبد اللهيان: الهدف الأول من زيارتي إلى موسكو هو متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الجمهورية لموسكو مؤخراً.

ونوه امير عبداللهيان الى ان الهدف الثاني من زيارته هو التباحث حول تطورات اوكرانيا والوضع الاقليمي والدولي الجديد، وقال، نحن ندين الحرب في اوكرانيا واليمن وأينما كانت كما ندين العقوبات الأحادية على الدول والشعوب، نؤكد على الحل السياسي للأزمة.. وأوضح امير عبداللهيان ان القضية الثالثة هي متابعة محادثات فيينا لرفع العقوبات وامكانية التوصل إلى اتفاق قوي وجيد.

ويرافق امير عبداللهيان في هذه الزيارة، المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده ومساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ومدير عام شؤون أوراسيا في الخارجية الايرانية علي رضا حقيقيان وكبير مساعدي وزير الخارجية (الايراني) للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي".

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