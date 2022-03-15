حينما تبدأ ايران بالرد المباشر علی جرائم 'اسرائيل'

العالم - مع الحدث

وقال الجواهري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان الأکراد لم ينکروا يوماً من الايام علاقتهم المتينة مع الکيان الاسرائيلي مشيراً الی تصريح مسعود البرزاني حول خيار الدولتين في فلسطين، حيث قال:"لن نکون أکثر حرصاً من الفلسطينيين علی فلسطين" وهو منطق التطبيعيين في منطقة الخليج الفارسي".

وأوضح انه في کردستان، يمکن رؤية العلم الاسرائيلي علی بعض الاماکن، وهناک کتب عن التطبيع وعن يهود العراق في المکاتب وهناک جريدة تحمل ترخيص من الحکومة الکردية تسمی بـ"اسرائيل کردستان".

وانتقد الجواهري المتحدثين عن السيادة في استهداف حرس الثورة الاسلامية وکر التآمر الاسرائيلي في اربيل قائلاً لامعنی للسيادة في دولة تقصفها ترکيا بين حين واخر وتحتل اميرکا حدودها في منطقة التنف بين سوريا والعراق وتتحکم به وغير ذلک من الامثلة.

وقال الباحث السياسي سعيد شاوردي ان ايران جربت في الفترة الماضية سياسية "الصبر الاستراتيجي" بسبب الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها، ولم تبادر بالرد الفوري علی جرائم "اسرائيل" لتفادي تأثيرها علی الاقتصاد الايراني، اما اليوم فقد تحسن الوضع الاقتصادي في ايران وطهران لاتخشی الرد المباشر علی الانتهاکات الاسرائيلية.

واعتبر ان ضرب حرس الثورة الاسلامية مرکز التآمر الاسرائيلي في اربيل، کان بمثابة رسالة لکيان الاحتلال تؤکد ان أي انتهاک اسرائيلي سيکون له رد مباشر ولن يتأخر کما کان سابقاً.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي حسن حجازي ان الکثير من المحللين کانوا قد أکدوا ان الأمور وصلت الی ما کان يخشاه الصهاينة، ففي ظل الاعتداءات المتکررة الصهيونية من خلال تخريب المنشآت النووية أو استهداف العلماء النوويين، وصل الصبر الايراني الی مرحلة الغليان.

واعتبر حجازی ان عملية حرس الثورة الاسلامية في اربيل کانت عملية واضحة ومباشرة ولاتحتمل التأويل، عکس العمليات الاسرائيلية التي ترتکبها "اسرائيل" ولاتتبناها خوفاً من الرد.

وأکد ان هذه العملية، تعتبر سقفاً جديداً من المواجهة مع الاحتلال ونوعاً جديداً من العمليات التي يتوقع الصهاينة ان تتکرر في أکثر من مکان.

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https://www.alalam.ir/news/6087508