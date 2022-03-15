ضربة اربيل تنهي مرحلة الصبر الاستراتيجي ازاء 'اسرائيل'

العالم - ما رأيكم

ويقول باحثون سياسيون ان ايران جربت في الفترة الماضية سياسية "الصبر الاستراتيجي" بسبب الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها، ولم تبادر بالرد الفوري علی جرائم "اسرائيل" لتفادي تأثيرها علی الاقتصاد الايراني، اما اليوم فقد تحسن الوضع الاقتصادي في ايران وطهران لاتخشی الرد المباشر علی الانتهاکات الاسرائيلية.

ويعتبر باحثون سياسيون ان ضرب حرس الثورة الاسلامية مرکز التآمر الاسرائيلي في اربيل، کان بمثابة رسالة لکيان الاحتلال تؤکد ان أي انتهاک اسرائيلي سيکون له رد مباشر ولن يتأخر کما کان سابقاً.

ويوضح متابعون للشأن الاسرائيلي ان الکثير من المحللين کانوا قد أکدوا ان الأمور وصلت الی ما کان يخشاه الصهاينة، ففي ظل الاعتداءات المتکررة الصهيونية من خلال تخريب المنشآت النووية أو استهداف العلماء النوويين، وصل الصبر الايراني الی مرحلة الغليان.

ويعتبر متابعون للشأن الاسرائيلي ان عملية حرس الثورة الاسلامية في اربيل کانت عملية واضحة ومباشرة ولاتحتمل التأويل، عکس العمليات الاسرائيلية التي ترتکبها "اسرائيل" ولاتتبناها خوفاً من الرد.

ويؤکد متابعون للشأن الاسرائيلي ان هذه العملية، تعتبر سقفاً جديداً من المواجهة مع الاحتلال ونوعاً جديداً من العمليات التي يتوقع الصهاينة ان تتکرر في أکثر من مکان.

ويری باحثون سياسيون ان هناک تطبيع کردی – اسرائيلي في منطقة کردستان العراق.

ويضيف باحثون سياسيون ان الأکراد لم ينکروا يوماً من الايام علاقتهم المتينة مع الکيان الاسرائيلي مشيرين الی تصريح مسعود البرزاني حول خيار الدولتين في فلسطين، حيث قال:"لن نکون أکثر حرصاً من الفلسطينيين علی فلسطين" وهو منطق التطبيعيين في منطقة الخليج الفارسي.

ويبيّن باحثون سياسيون انه في کردستان، يمکن رؤية العلم الاسرائيلي علی بعض الاماکن، وهناک کتب عن التطبيع وعن يهود العراق في المکاتب وهناک جريدة تحمل ترخيص من الحکومة الکردية تسمی بـ"اسرائيل کردستان".

وينتقد باحثون سياسيون، رؤية المتحدثين عن السيادة في استهداف حرس الثورة الاسلامية وکر التآمر الاسرائيلي في اربيل مؤکدين انه لامعنی للسيادة في دولة تقصفها ترکيا بين حين واخر وتحتل امريکا حدودها في منطقة التنف بين سوريا والعراق وتتحکم به وغير ذلک من الامثلة.

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