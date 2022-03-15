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العراق.. إحباط تنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان

العراق.. إحباط تنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية انتحارية كان مقرر تنفيذها خلال شهر رمضان في محافظة كركوك.

العالم-العراق

وقال رسول في بيان، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز اسايش كردستان - مديرية الاسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".

وأضاف: "تم القاء القبض على انتحاريين اثنين من (جنسية غير عراقية) بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، مبيناً أن "عملية القاء القبض عليهم جاءت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك".

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