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سانا: إصابة مدنيين جراء تجدد الاقتتال بين مرتزقة تركيا بالحسكة

سانا: إصابة مدنيين جراء تجدد الاقتتال بين مرتزقة تركيا بالحسكة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة سانا السورية بإصابة عدد من المدنيين بينهم طفل جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة ما أسفر أيضاً عن قتلى ومصابين في صفوف المرتزقة.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر أهلية أن "مجموعات إرهابية مما يسمى تنظيم “فرقة الحمزة” و”شهداء بدر” و”أحرار الشرقية” و”أحرار عويران” والتي تتبع كلها للنظام التركي خاضت اشتباكات عنيفة فيما بينها في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح من بينهم طفل".

وأشارت المصادر إلى أن "الاشتباكات أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين".

ويتكرر الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي في أرياف حلب والحسكة والرقة في إطار تنافسها على توزيع مناطق النفوذ واقتسام المسروقات ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

المصدر: سانا

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