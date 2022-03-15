لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي

العالم - روسيا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عقد في أعقاب محادثاتهما في موسكو، اليوم الثلاثاء: "لقد تلقينا ضمانات نصية (من الولايات المتحدة). وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف الوزير أن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.

وأكد وزير الخارجية الروسي بأن " الاتفاق على إحياء اتفاق إيران النووي في المرحلة النهائية والمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى خط النهاية".

وقال لافروف: ندعم الإسراع في العودة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني والاتفاق النووي سيتيح تصدير نفط إيران وهناك حاجة للدول المستهلكة سيستجاب لها وفق الآليات الدولية".