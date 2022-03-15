الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السلطات الأوكرانية تقرر فرض حظر تجوّل في العاصمة كييف لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بعد عدة ضربات روسية

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المرجع الديني آيةالله علوي جرجاني في ذمة الله

روسيا وإيران تعدان وثائق جديدة تضمن الجودة العالية للشراكة بينهما

لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2022

الجيش السوري يشتبك مع مجموعات مسلحة في ريف درعا

هاشتاغ 'الانتخابات اللبنانية' في آخر يوم للترشيح..