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الهجرة الدولية: أكثر من 3 ملايين أوكراني غادروا البلاد حتد الآن

الهجرة الدولية: أكثر من 3 ملايين أوكراني غادروا البلاد حتد الآن
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

غادر أكثر من 3 ملايين شخص، أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وحسب "Ap" قالت المنظمة، إن حوالي 157000 من مواطني دول ثالثة كانوا جزءا من الفارين، فيما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة، بول ديون، في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إن الاحصاءات جاءت بناء على أعداد قدمتها السلطات الوطنية.

من جهتها، أفادت الأمم المتحدة، التي تقدم إحصاء أكثر تفصيلا عن المنظمة الدولية للهجرة رغم أنها تستند إلى بيانات مماثلة، أن أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وصلوا الى بولندا.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش إن نحو 300 ألف انتقلوا من هناك إلى أوروبا الغربية وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الفارين هم من النساء والأطفال.

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