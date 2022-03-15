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مراسل العالم: أجهزة الأمن اليمنية تعلن قيام العدوان بتجنيد خلية وتجهيز عدد من السيارات المفخخة وإرسالها إلى المحافظات الحرة لقتل الأبرياء

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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