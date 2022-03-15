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اعتبارًا من 23 يونيو.."طيران الإمارات" تسير رحلات يومية إلى تل أبيب

اعتبارًا من 23 يونيو..
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

ضمن اجراءات تطبيع العار، أعلنت "طيران الإمارات" أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها اليومية إلى تل أبيب اعتبارًا من تاريخ 23 يونيو/حزيران 2022.

العالم- الامارات

وسوف تستخدم شركة طيران الإمارات في رحلاتها على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز بوينج 300ER-777.

يشار إلى أن "طيران الإمارات" كانت قد أعلنت تسيير رحلات يومية بين دبي و"تل أبيب"، بدءاً من السادس من ديسمبر الماضي، لتصبح ثالث شركة إماراتية بعد فلاي دبي والاتحاد للطيران تطلق رحلات مباشرة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، بموجب اتفاق التطبيع الذي عقد برعاية الولايات المتحدة، قبل أن تؤجل إلى وقتٍ لاحق.

ووقعت الإمارات والكيان الإسرائيلي جملة من الاتفاقات في أكثر من مجال حيوي عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، منتصف سبتمبر 2020، والذي قوبل برفض شعبي عربي وإسلامي واسع.

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