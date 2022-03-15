البرلمان الإيراني يدين إعدام الرياض لـ81 شخصية ثقافية وسياسية

العالم - إيران

وأصدر نواب مجلس الشورى الإسلامي الیوم الثلاثاء بیانا نددوا فيه جريمة النظام السعودي في إبادة المسلمين.

وجاء في البيان: يواجه العالم أحداثا مختلفة في هذه الأيام، وكالعادة، تسببت الولايات المتحدة وعملائها الغربيون في العديد من المصاعب للعالم انطلاقا من النزعة الاستكبارية لهذا الشيطان الأکبر.

وأدان البیان: قطع النظام الوحشي في المملكة العربية السعودية رؤوس أكثر من 80 شخصا بمن فيهم مناضلين من أجل الحرية في ظل التوترات الدولیة والمطامع والميول التوسعية للناتو بقيادة الولايات المتحدة التي تفتعل الأزمات بالعالم.

وتابع : قامت السعودية بتدمیر البنية التحتية في الیمن، وترتکب أبشع الأعمال بحق الشعب اليمني المظلوم أمام أعين المجتمع الدولي والمتشدقین عن حقوق الإنسان، کما يواصل النظام السعودي عمليات القتل المروعة داخل السعودية يوميا.

وقال النواب في هذا البيان: ندین هذه الجریمة النکراء، وندعو وزارة الخارجية الإيرانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن أثناء قيامها بواجباتها المستنيرة على الساحة الدولية.