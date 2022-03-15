مجلس التعاون يدرس دعوة مسؤولين بحكومة الانقاذ اليمنية لمشاورات بالرياض

العالم- السعودية

واضافت وكالة رويترز، ان المسؤولين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع قالا إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للعدوان الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن.

ويدخل العدوان على اليمن عامها الثامن اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولان إن مسؤولين من حكومة الانقاذ اليمني سيكونون ضيوفا على نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس في الرياض بضماناته الأمنية.

وتابع المسؤولان إن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض وافق على المحادثات.

ولم تعلق حكومة الانقاذ في صنعاء على هذا الخبر.

وتواجه الرياض صعوبات لانتشال نفسها من الحرب باهظة الكلفة التي سقط فيها عشرات الآلاف من الضحايا أغلبهم من المدنيين ودفعت باليمن إلى شفا المجاعة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر للمانحين في 16 مارس/ آذار. وفي الأسبوع الماضي أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة.

وتسعى السعودية والإمارات للحصول على دعم الولايات المتحدة مجددا في العدوان على اليمن لأسباب منها الحصول على مزيد من الأسلحة.