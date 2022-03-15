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محكمة هندية تحكم بمنع المحجبات من دخول المدارس والجامعات في كارناتاكا

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

الهند (العالم) ‏15‏/03‏/2022 - أيدت محكمة هندية حظرا على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا التي تضم أقلية مسلمة بزعم أن الحجاب لا يمثل فريضة دينية للمسلمات، هذا فيما أكد معارضون أن الحكم يتعارض مع الحقوق والمعتقدات الدينية للأفراد.   

العالم - خاص بالعالم

في حكم قد يمثل سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد، أيدت محكمة هندية حظرا على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا، خامس مدن الهند بعدد سكانها والتي تضم أقلية مسلمة كبيرة.

وزعمت المحكمة العليا الهندية ان حكمها استند الى رأي يقول أن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية وأن الحكومة لديها السلطة لتحديد التوجيهات فيما يتعلق بالزي، رافضة بذلك طلبات مختلفة تطعن في الحظر.

ويقول ممثلو المسلمين إن الحكم وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13% من سكان الهند البالغ عددهم مليار و350 مليون نسمة، حيث وصف الحزب الاجتماعي الديمقراطي الهندي في الولاية، والذي يدافع عن قضايا المسلمين، قرار المحكمة العليا بالولاية بأنه معارض لحقوق الأفراد والحقوق الأساسية والدينية لان المسلمات يرتدين الحجاب منذ مئات السنين.

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين، كما اثار مقطع فيديو لطالبة مسلمة ترتدي البرقع تعرضت للمضايقة من قبل هندوس متطرفين في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند غضبًا واحتجاجات.

وكان هناك تصاعد في السنوات الأخيرة للهجمات وخطاب الكراهية من قبل الأغلبية الهندوسية ضد المسلمين في الهند.

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