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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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روسيا تفرض عقوبات على بايدن ووزيري خارجيته ودفاعه ومستشاره للأمن القومي ورئيس السي آي ايه وآخرين
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا ستوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حين تتحقق اهدافها ومن بينها نزع السلاح
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يقول إن بلاده ستطرح مشروع قرار في الامم المتحدة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا
وزارة الخزانة الاميركية: العقوبات تشمل إجراءات جديدة تستهدف رئيس روسيا البيضاء لوكاشينكو وقريبا له
وزارة الخزانة الاميركية: العقوبات ضد روسيا تستهدف 15 فردا وكيانا واحدا
وزارة الخزانة الاميركية تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا
سفير ايران لدى بكين: أمير عبداللهيان اجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني تناولت القضايا ذات الصلة بمحادثات فيينا
مسودة بيان القمة: زعماء الاتحاد الأوروبي سيوافقون على إنهاء تدريجي للاعتماد على الغاز والنفط والفحم من روسيا "في أقرب وقت ممکن"
مسودة بيان القمة: زعماء الاتحاد الأوروبي سيوافقون على أن إعادة ملء مخزونات الغاز يجب أن تبدأ على الفور للاستعداد للشتاء القادم
مفاوض أوكراني: استئناف المحادثات مع روسيا ونبحث وقف إطلاق النار وسحب القوات
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا ستوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حين تتحقق اهدافها ومن بينها نزع السلاح
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
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