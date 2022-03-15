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سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا ستوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حين تتحقق اهدافها ومن بينها نزع السلاح

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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