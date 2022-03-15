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روسيا تفرض عقوبات على بايدن ووزير خارجيته وهيلاري كلينتون

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ووزير خارجيته وهيلاري كلينتون
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون.

العالم - روسيا

وجاء في بيان الخارجية في هذا الصدد: "ردا على سلسلة العقوبات غير المسبوقة، والتي تحتوي ضمن أمور أخرى على منع عدد من المسؤولين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة بدءً من 15 آذار/مارس، فإن قائمة "الحظر" الروسية تتضمن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

وأضاف البيان: إن "هذه الخطوة، التي اتخذت كرد فعل مضاد، جاءت نتيجة حتمية لمسار الرهاب الشديد من الروس الذي انتهجته الإدارة الأميركية الحالية، والتي، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأميركية، راهنت على احتواء روسيا عن طريق المواجهة".

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روسيا تفرض عقوبات على بايدن ووزير خارجيته وهيلاري كلينتون

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