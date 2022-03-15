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الزاملي يحدد موعد عقد جلسة البرلمان العراقي المقبلة

الزاملي يحدد موعد عقد جلسة البرلمان العراقي المقبلة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

حدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة.

العالم - العراق

وقال الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة سيكون خلال الأسبوع المقبل بعد أعياد نوروز".

وأضاف، أن "نصاب هذه الجلسة بحسب توقعاتي سيكون مكتملا"، مشيراً إلى أن "التحالف الثلاثي مازال مستمراً".

وقبل أيام، صوت مجلس النواب بالأغلبية على فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما يتنافس على منصب رئيس الجمهورية أكثر من 50 مرشحاً حسب التقديرات البرلمانية، فإن المنافسة تنحصر بين اثنين، هما مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي، برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد بارزاني.

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