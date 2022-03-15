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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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ا ف ب: روسيا باشرت إجراءات "الخروج من مجلس أوروبا"
رويترز عن مسؤول باكستاني: مقتل 4 مجندين واصابة 10 جراء انفجار قنبلة استهدف قاقلة لقوات شبه عسكرية في جنوب باكستان
رويترز: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن نحو 100 طفل لقوا حتفهم خلال الهجوم الروسي
روسيا تفرض عقوبات اقتصادية على وزيري الخارجية والدفاع الكنديين وتضم أكثر من 300 برلماني كندي إلى القائمة السوداء
روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
الرئيس الأوكراني يصعد انتقاداته للناتو مشككا في التزام الحلف بالمادة الخامسة من فقرة الدفاع الجماعي في معاهدة تأسيس الحلف
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يعزي برحيل آية الله علوي جرجاني مؤكدا ان المرجع الفقيد كان وفيا للثورة ودعامة لنظامها الاسلامي المقدس
العميد قاآني: الشباب اليمني ذو العزيمة تمكن من التوصل الى تقنيات صنع السلاح والعتاد والصواريخ والمسيرات واعرب عن مقاومته لتحالف العدوان
العميد قاآني: سيد المقاومة السيد نصرالله تحدث بصراحة عن انتاج واسع لصواريخ ومسيّرات حزب الله اللباني وهو أمر مرعب وقاتل جدا للكيان الصهيوني
العميد قاآني تعليقا على هجوم اربيل: إنه لمخز أن ينام الصهاينة خائفين ويرتجفون في الليل خشية ان يستفيقوا وقد فقدوا بعض تراب الأراضي المحتلة
الرئيس الأوكراني يصعد انتقاداته للناتو مشككا في التزام الحلف بالمادة الخامسة من فقرة الدفاع الجماعي في معاهدة تأسيس الحلف
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش
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