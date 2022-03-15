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روسيا تفرض عقوبات اقتصادية على وزيري الخارجية والدفاع الكنديين وتضم أكثر من 300 برلماني كندي إلى القائمة السوداء

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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