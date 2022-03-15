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اليمن.. الكشف عن نشاط استخباراتي دولي في المهرة

اليمن.. الكشف عن نشاط استخباراتي دولي في المهرة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى اليوم الثلاثاء، عن نشاط استخباراتي دولي في محافظة المهرة، شرقي اليمن.

العالم- اليمن

وأفاد رئيس المجلس الشيخ محمد بن عبدالله آل عفرار، أن الإمارات تتزعم نشاط استخباراتي دولي في المهرة، مبينا أن المجلس يرصد تلك التحركات الخبيثة عن كثب، التي تستهدف المهرة.

وأوضح الشيخ محمد آل عفرار خلال ترأسه اجتماع الأمانة العامة للمجلس أن أبناء المهرة لن يسمحوا بمرور تلك المخططات، مبينا أنهم لن يسمحوا بجر محافظتهم إلى الصراعات، وسيقفون ضد كل من يستهدف الأمن والسلم الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد آل عفرار أن أبناء المهرة لن يتنازلوا عن حقهم وقيادتهم مهما كلفهم الثمن، مبينا أن الأمانة العامة للمجلس التقت بخبراء من مجلس الأمن وأطلعتهم على ما يدور في المحافظة، وناقشت معهم عدداً من القضايا السياسية.

ودعا رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى إلى اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة بهدف الحفاظ على اللحمة المهرية وأمن واستقرار المهرة و المحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي في محافظة المهرة.

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