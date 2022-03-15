ماكينزي: الاتفاق النووي هو أفضل وسيلة للتعامل مع إيران

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ولفت ماكينزي إلى أنّه "على مدى السنوات الخمس إلى السبع الماضية استثمرت إيران بكثافة في برنامج الصواريخ الباليستية والتي لها مدى أبعد وتم تطوير وتعزيز دقتها بشكل كبير".

ووفق ماكينزي، فإنّ "الهدف الأساسي لسياستنا في المنطقة هو ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وأعتقد أنّ الطريقة الأفضل والأكثر فاعلية للوصول إلى ذلك هي من خلال التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض وهذا ما أدعمه تماماً".

وتابع ماكينزي: "على المستوى العسكري، فإنّ قلقي هو أولاً وقبل كل شيء ألا تمتلك إيران السلاح النووي، لكنني أيضاً قلق جداً من التطور الملحوظ في عدد وكفاءة قوتهم الصاروخية الباليستية، وبرنامج الطائرات بدون طيار بعيدة المدى، وصواريخ كروز".

ورداً على سؤال حول التهديد الذي تشكله الدول التي لديها ترسانة نووية، ومن هي الأكثر خطورة بالنسبة لواشنطن، أجاب ماكنزي: «أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار الإمكانات. روسيا تمتلكها. الصين تتوقع ربما الحصول على هذه الإمكانات في المستقبل. لكن، أعتقد، بالطبع، أن روسيا تشكل تهديداً خطيراً في الوقت الحالي».

«الخطر النووي الأكبر»... من موسكو



وفي السياق، أكد ماكنزي أن الأحداث في أوكرانيا ستؤدي إلى زيادة تكلفة الغذاء وتدهور الوضع الإنساني في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وبعض الدول بدأت بالفعل تشعر بالعواقب السلبية.



وأوضح ماكنزي أن هناك «وضعاً إنسانياً صعباً» في منطقة المسؤولية العملياتية للقيادة، وأن الأحداث في أوكرانيا «يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الديناميكيات بسبب انقطاع إمدادات القمح إلى الشرق الأوسط، والضغط على المؤسسات المالية وارتفاع أسعار الوقود، مما ستكون له عواقب عالمية».



ومن جهته، قال تاونسند «أتفق مع ما هو منصوص عليه في استراتيجيتنا للأمن القومي، الصين تشكل تهديداً طويل الأمد، لكنها اليوم هي روسيا».



وبحسب تصريحات المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي «من السابق لأوانه تقييم كل عواقب» العملية الروسية في أوكرانيا من وجهة نظر ما يحدث في منطقة المسؤولية العملياتية للقيادة المركزية.