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الغاز يشعل فتيل الاحتجاجات في عدن

الغاز يشعل فتيل الاحتجاجات في عدن
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر العشرات من المواطنين اليوم الثلاثاء احتجاجا على انعدام مادة الغاز المنزلي في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة مليشيا التحالف.

العالم- اليمن

وطالب المتظاهرون الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطات التابعة لـ”الانتقالي” بمنطقة خور مكسر، بتوفير مادة الغاز المنزلي وعدم بيع حصتهم في السوق السوداء.

وأشار المتظاهرون إلى أن معاناتهم تفاقمت بسبب انعدام مادة الغاز وانعدام خدمات المياه والكهرباء وغياب الصحة طيلة السنوات الماضية.

يأتي ذلك بعد سبع سنوات من الوعود الكاذبة التي يسوقها التحالف لأبناء المحافظات الجنوبية مستغلا أوضاعهم المعيشية للزج بهم في محارق الموت لتحقيق مصالحه الاستعمارية بعد سيطرته على الثروات الطبيعية والسواحل والموانئ التي تحول ايراداتها إلى بنوك أبوظبي والرياض.

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