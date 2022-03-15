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فتح الانتفاضة تشيد باستهداف قواعد الصهاينة في إربيل

فتح الانتفاضة تشيد باستهداف قواعد الصهاينة في إربيل
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أشادت اللجنة المرکزية لحرکة فتح الانتفاضة الفلسطينية بـ"استهداف حرس الثورة الاسلامية للقواعد الأمنية الصهيونية في إربيل بـ12 صاروخا، مما أدى إلى تدمير الموقع وقتل عدد من ضباط الموساد الصهيوني".

العالم- فلسطين

وأكدت فتح الانتفاضة في بيان لها على وقوفها الدائم إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشیرةً إلی أن: هذه العملية تؤكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة سماحة السيد علي الخامنئي قادرة على إيلام العدو الصهيوني بأي زمان ومكان، وأن لها اليد العليا في الصراع، كما أن اللجنة المركزية تعتبر أن الرد على جرائم العدو الصهيوني لا يمكن أن يتم إلا من خلال لغة القوة التي يفهمها.

وأضاف البيان: أننا في اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكل عام، وللحرس الثوري الإيراني بشكل خاص هذا العمل البطولي، فإننا نؤكد على أن ثقافة المقاومة يجب أن تبقى راسخة في أذهان الجميع، بقيادة محور المقاومة الممتد من إيران إلى دمشق إلى حزب الله إلى اليمن إلى العراق إلى المقاومة الفلسطينية.

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