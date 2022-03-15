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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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وزير الخارجية الإيراني في تغريدة: الكرة اصبحت في ملعب أميركا اكثر من اي وقت مضى لكي تقدم الاجابات اللازمة لانهاء المحادثات بنجاح
وزير الخارجية الإيراني في تغريدة: تمت طمأنتنا مجددا بأن روسيا ما زالت معنا من اجل التوصل الى اتفاق نهائي في فيينا
وزير الخارجية الإيراني في تغريدة: اجرينا لقاءات بناءة مع وزير الخارجية الروسي حول القضايا الثنائية ومحادثات فيينا وأوكرانيا وسوريا واليمن وأفغانستان
محمد علي الحوثي: ما يثار في الاعلام عن دعوة المجلس الخليجي للحوار هي في الواقع دعوة الرياض التي هي طرف في الحرب على اليمن وليست وسيطا
رئيس بلدية مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا: أكثر من 600 مبنى دمر في المدينة منذ بدء الهجوم الروسي
رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يسلم أمينه العام رسالة من وزير الخارجية الروسي يعلن فيها قرار موسكو الانسحاب من المجلس
أ ف ب : الرئيس التركي إردوغان يقول إن وزير الخارجية التركي سيزور روسيا الثلاثاء وأوكرانيا الأربعاء
البيت الابيض: لقاء بايدن وقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل هدفه "إعادة تأكيد التزامنا الثابت" تجاه الحلفاء
المفوضية الأوروبية تقول إن الاتحاد الأوروبي حظر على شركات التصنيف الائتماني الكبرى إصدار تصنيفات لروسيا وشركاتها
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: زعماء الحلف سيجتمعون في بروكسل يوم 24 مارس/ آذار لمناقشة "غزو" روسيا لأوكرانيا
وزير الخارجية الإيراني في تغريدة: تمت طمأنتنا مجددا بأن روسيا ما زالت معنا من اجل التوصل الى اتفاق نهائي في فيينا
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش
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