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أردوغان: وزير الخارجية التركي يتوجه إلى روسيا وأوكرانيا لإجراء محادثات

أردوغان: وزير الخارجية التركي يتوجه إلى روسيا وأوكرانيا لإجراء محادثات
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري غدا مباحثات في موسكو ثم يتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى كييف، وذلك في إطار المساعي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

العالم - تركيا

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "سيتوجه تشاووش أوغلو اليوم إلى موسكو ويجري غدا مباحثات في موسكو ثم سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى أوكرانيا"، موضحًا: "سيبحث تشاووش أوغلو مساعي وقف إطلاق النار مع الجانبين الروسي والأوكراني".

وأشار أردوغان إلى أن "اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا فسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار".

وأكد وزير الخارجية التركي أنه لم يكن هناك أية توترات في الحديث بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال محادثات المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، في ضوء محاولة إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية.

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