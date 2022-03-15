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الحوثي يرد على دعوة مجلس التعاون ويكشف الحقيقة

الحوثي يرد على دعوة مجلس التعاون ويكشف الحقيقة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء محمد علي الحوثي، عن حقيقة ما يسمى "دعوة مجلس التعاون إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض".

العالم- اليمن

وقال الحوثي في تغريدة له مساء اليوم الثلاثاء على “تويتر"،"إن :"ما يثار في الإعلام عن دعوة المجلس الخليجي للحوار هي في الواقع دعوة الرياض".

وأضاف الحوثي بالقول : الرياض طرفا في الحرب وليست وسيطا".

وكشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين خليجيين، إن مجلس التعاون يدرس إمكانية دعوة حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر .

واضافت رويترز، ان المسؤولين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع قالا إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للعدوان الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن.

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